Auf der A 31 bei Ochtrup sind bei zwei Unfällen am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Unter anderem kam ein Sportwagenfahrer bei Tempo 200 von der Fahrbahn und und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Bei einem anderen Unfall kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Bei zwei Unfällen auf der A 31 bei Ochtrup sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Am Nachmittag gegen halb 3 war ein aus dem Landkreis Aurich stammender Wohnwagen nahezu ungebremst in die Böschung zwischen Fahrbahn und Rastplatz Wester Mark (Fahrtrichtung Oberhausen) geraten.

„Bei Eintreffen der Rettungskräften wurden die Betroffenen bereits vorbildlich von Ersthelfern betreut“, berichtete Leon Gesenhues von der Freiwilligen Feuerwehr. Da die an der Seite des Wohnwagens liegende Tür durch den Unfall nicht geöffnet werden konnte, mussten die Rettungskräfte die beiden schwer verletzen Insassen, ein Mann und eine Frau, mittels eines Podests durch die Fenster des Fahrzeugs befreien. Einer von ihnen wurde anschließend mittels eines Hubschraubers in eine Klinik geflogen, der andere mit einem Rettungswagen.

Totalschade, aber „nahezu unverletzt“

Am Abend verunfallte dann um kurz vor 22 Uhr ein männlicher Jaguar-Fahrer aus Bentheim. Er sei aus „bisher ungeklärter Ursache“ zwischen der Abfahrt Gronau und Ochtrup Nord (Richtung Emden) bei Tempo 200 von der Fahrbahn abgekommen. „Er hatte großes Glück und keine augenscheinlichen Verletzungen“, sagte Gesenhues. Dennoch wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen „ist ein absoluter Totalschaden“, so der Feuerwehrmann. Schon das Erreichen des Fahrzeugs zur Erstversorgung sei schwierig gewesen, „der Wagen lag mehrere Meter tiefer, versenkt in einem Graben“. Für die Bergung mussten drei kleine Bäume gefällt werden. Nach beiden Unfällen war die rechte Fahrspur der A 31 jeweils für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt.