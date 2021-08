Besondere Vorsicht bei i-Dötzchen im Straßenverkehr

Für 222 Mädchen und Jungen in Ochtrup ist Donnerstag der große Tag gekommen: Sie starten ihre Schullaufbahn. Neben Lesen, Rechnen und Schreiben lernen die 97 Kinder an der Lambertischule, 76 an der Marienschule und 49 an der Von-Galen-Schule, unterteilt in 23 am Standort Langenhorst und 26 in Welbergen, auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Alle i-Dötzchen eint, dass sie auf dem Weg zur Schule Straßen überqueren müssen – eine der größten Gefahrenquellen. Denn laut ADAC sind Schulanfänger aufgrund ihres Entwicklungsstandes den komplexen Situationen im Straßenverkehr nicht immer gewachsen. Das ist auch wörtlich gemeint.

​Aufgrund der geringen Größe fehlt den Kindern laut ADAC der Überblick. Ebenso könne es passieren, dass andere Verkehrsteilnehmer die Kleinen genau deshalb übersehen. Auch neigten Kinder dazu, sich leichter ablenken zu lassen. Etwas, das schnell Gefahrensituationen heraufbeschwören könne.

Verkehrserziehung im Sachunterricht

Darum sind jetzt zum Schulstart ganz besonders die Erziehungsberechtigten und alle anderen Verkehrsteilnehmer gefordert. Darauf weisen sowohl der ADAC als auch die Kreispolizeibehörde hin. Die Verkehrserziehung sei zudem Bestand des Sachunterrichts, erklärt Christiane Wanschers, Leiterin der Marienschule. Auch Profis werden den Grundschulkindern die Verhaltensregeln erläutern: „Vera Spies von der Kreispolizei wird mit den Kindern Übungen zum sicheren Schulweg machen und ihnen Tipps geben, welche Kleidung angemessenen ist.“

An die erwachsenen Verkehrsteilnehmer richten ADAC und Kreispolizei den Appell, nicht ​​immer auf das eigene „Recht“ laut Verkehrsschild zu pochen. Es sei vielmehr unabdingbar, das Tempo an die jeweilige Situation anzupassen. Bremsbereitschaft und extrem vorausschauendes Fahren seien darüber hinaus gefragt, wie ein Polizeisprecher klarstellt. Aus Rücksicht und zum Schutz der Kinder.