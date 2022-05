Beteiligung am Bürger-Rathaus jetzt auch schriftlich möglich

„Das neue Rathaus soll ein Haus für alle Ochtruperinnen und Ochtruper mitten im Herzen der Stadt werden. Deshalb ist es gut, wenn sich auch viele Menschen an der Planung beteiligen, ihre Ideen, Wünsche und Anregungen einbringen“, schreibt die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage. Da zum Workshop zum Bürger-Rathaus am Dienstag nur wenige Personen anwesend waren und zum Teil über den Termin geklagt wurde (wir berichteten), hat die Verwaltung jetzt ein Formular online gestellt, auf dem Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche, Ideen und Anregungen zum zu planenden Rathaus mitteilen können.

Auch diese Rückmeldungen werden vom Büro Frauns bearbeitet und sollen in die Vorbereitung der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs einfließen. Wer am Workshop nicht teilnehmen konnte, hat jetzt die Möglichkeit, sich schriftlich zu beteiligen. Dazu soll ein auf der städtischen Homepage hinterlegtes PDF-Formular ausgefüllt und als Anhang per E-Mail an

buerger_rat_haus@ochtrup.de gesendet werden.