Bewährungsprobe für neuen Mitarbeiter

Ein vielseitiges Programm haben das Jugendcafé Freiraum und die Brücke in Welbergen in den Herbstferien auf die Beine gestellt.

Das Herbstferienprogramm im Jugendcafé Freiraum hat Tradition. Für Fabian Walke war es dennoch eine Premiere. Da der Einrichtungsleiter Jörg Eßlage Urlaub hatte, lag die Verantwortung für die Ferienbetreuung beim neuen Mitarbeiter Fabian Walke. Unterstützt wurde er von der neuen FSJlerin Daniela Pauk und Jahrespraktikant Erik Möllers.

In der ersten Herbstferienwoche fand das bewährte Kindercafé statt. Unterstützt wurde das Team von drei weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. „Mütter, die mir in der Freizeit in der Stadt begegnet sind, haben sich nochmals bei uns bedankt und berichtet, wie toll die Kinder die vier Tage im Jugendcafé fanden“, wird Daniela Pauk in einem Bericht des Jugendcafés zitiert.

Basteln, Kürbisse aus Salzteig und Bänderknüpfen waren nur einige der Angebote, an denen die Kinder beim Kindercafé teilnehmen konnten. Natürlich wurde auch das gute Herbstwetter für Spiel und Spaß an der frischen Luft genutzt.

An zwei Tagen fand das verschobene Kulturrucksack-Projekt „Glow it up!“ statt. Unter der Anleitung von Dana Brüggenkamp fertigten die Teilnehmenden kleine Kunstwerke mithilfe von Modelliermasse, Schminke, schwarzer Farbe und einer Holzkiste.

Damit die Jugendlichen in der ersten Herbstferienwoche auch nicht zu kurz kamen, hatte das Jugendcafé von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

In der zweiten Herbstferienwoche gab es zusätzlich zu den Standardöffnungszeiten noch weitere Angebote. Zum Beispiel den zweitägigen Specksteinworkshop von Frei-Natur-Raum. Zwölf Mädchen waren mit dabei und gestalteten begeistert Specksteine. Mit großen und kleinen Sägen, Pfeilen, Raspeln und unterschiedlichem Schleifpapier ging es ans Werk. Ganz zum Schluss gab es extra feine Schleifwolle, und das Specksteinöl zum Polieren brachte die echte Farbe des Steins hervor. Die beiden handwerklichen Tage mit gemütlichem Beisammensein im Waldsofa haben laut der Mitteilung allen gut gefallen. Erik Möllers, der im Freiraum sein Praktikum für die Fachoberschule Gesundheit und Soziales absolviert, unterstützte die Naturpädagogin Heike Woltering dabei. „Es war sehr schön“, war die Meinung der Teilnehmerinnen, und alle waren stolz auf ihren selbst gestalteten Speckstein.

Zum Aaseebad Ibbenbüren ging es an einem Tag mit dem Bus. An der Gemeinschaftsfahrt des Jugendcafés Freiraum und der Brücke Welbergen nahmen 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab der 5. Klasse teil. Ebenso viele waren es bei der Fahrt zum Moviepark Bottrop tags darauf. Die Gruppe hatte Wetterglück, und zum Ende der Saison war der Freizeitpark auch nicht so voll. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragten schon auf dem Rückweg, wann es denn die nächsten Fahrten des Jugendcafés Freiraum geben wird.

„Wir müssen schauen, wie es mit Finanzierungsmöglichkeiten im nächsten Jahr aussieht, aber weiteren Fahrten sind wir nicht abgeneigt, vor allem wenn die Fahrten so gefragt sind und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Tages gut gelaunt und mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus dem Bus steigen“, beantwortete Fabian Walke diese Frage der Kinder und Jugendlichen.