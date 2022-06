Bewegen, begegnen, begeistern

Wer einmal Boule ausprobieren möchte, ist freitags in am Vechte Boule Platz Langenhorst gut aufgehoben. Das Spiel scheint einfach, ist es aber nicht unbedingt. Viel hängt von der Technik und der eingesetzten Kraft ab.

Gar nicht so einfach, eine 800 Gramm schwere Metallkugel möglichst nahe an das Cochonnet – oder auch Schweinchen – zu werfen. Kenner wissen bestimmt, welches Spiel gemeint ist: Boule. Die erste Kugel fliegt. „Gar nicht so schlecht deine Technik“, kommentiert Hermann Herding. Er organisiert das offene Bouletraining zusammen mit seiner Frau Irene Herding auf den Bahnen beim Landhotel Althoff in Langenhorst. Ich habe das Spiel mal ausprobiert.