Beweise reichen nicht für Verurteilung aus

Viel spreche dafür, dass ein 28-jähriger Metelener, der bis vor Kurzem in Ochtrup wohnte, vor anderthalb Jahren die Wand eines Supermarkts in Steinfurt besprayt hatte. So lautete das Fazit der zuständigen Richterin in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Steinfurt. Doch für eine rechtskräftige Verurteilung reichten die Beweise nicht. Der Mann wurde freigesprochen.