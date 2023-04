20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

An der Bilker Straße ist es am Sonntagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Dabei wurde der 20 Jahre alte Fahrer des Kraftrads schwer verletzt.

Unfall in Ochtrup

Ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ereignete sich am Sonntag an der Bilker Straße.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag (23. April) an der Bilker Straße gekommen. Dabei wurde ein 20-jähriger Ochtruper schwer verletzt, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Gegen 10 Uhr fuhr ein 76-jähriger Ochtruper mit seinem VW aus Richtung Welbergen kommend auf der Straße Mohringhook in Richtung Bilker Straße. An der Kreuzung mit der Bilker Straße wollte er diese überqueren, um auf dem Mohringhook weiterzufahren. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge den 20-Jährigen, der mit seinem Motorrad aus Ochtrup kommend in Fahrtrichtung Bilk fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Der 20-Jährige verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 4000 Euro.