Bis 2024 alles mit LED-Technik

Die Straßenlaternen im Niedereschgebiet und in Teilen des Innenstadtbereichs sowie einige in Langenhorst und Welbergen werden in diesem Jahr auf LED-Technik umgerüstet. Das berichtete Stadtwerkeleiter Robert Ohlemüller in der Sitzung des Betriebsausschusses am Montag.

Ziel sei es, bis 2024 alle Laternen auf sparsame Leuchtmittel umzustellen. Josef Potthoff, Leiter der Abteilung Stromversorgung, erklärte, dass dann auch die Nachtabsenkung zwischen 21 und 7.15 Uhr überall funktioniere: „Aktuell ist das technisch nicht möglich.“ Der Grund: In manchen Straßenzüge seien noch Laternen mit unterschiedlichen Leuchtmittel in Betrieb.