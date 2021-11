Bischof Genn besucht Jugendliche

Eine eher ungewöhnliche Situation: Bischof Felix Genn sitzt an der Bar, hinter ihm kommt Deutschrap aus den Boxen, neben ihm spielen junge Menschen zusammen Billard. So geschehen im Jugendcafé Freiraum am frühen Freitagabend. Seit einigen Monaten ist Bischof Felix mit dem Projekt „Sag an“ bewusst auf der Suche nach Lebensgeschichten junger Menschen im Bistum, mit dem Ziel ihre Lebenswirklichkeiten in der Jugendpastoral abzubilden.

Der Bischof war im Jugendzentrum, um die Besucherinnen im Rahmen Projektes zu interviewen, sie zu fragen, was sie glücklich, traurig und ängstlich macht im Leben, heißt es in einem Pressebericht des Bistums.

Zunächst eine Kennenlernrunde

Zuvor wollten sich die elf- bis 16-Jährigen und der Bischof erst einmal kennenlernen. Die Jugendlichen erzählen von ihren Hobbys – Fußball, Zocken, Volleyball – und dass die meisten von ihnen nicht nur regelmäßig im Freiraum, sondern auch in der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) aktiv sind. Der Bischof erzählt von seinem Amt, das er „länger ausfüllt als ihr alt seid“, nämlich 22 Jahre, und dass er Mathe in der Schule nicht so toll fand.

Dann geht es an die Sag-an-Fragen: „Was in eurem Leben macht euch gerade so richtig glücklich?“, fragt Susanne Deusch vom Projektteam. Bischof Felix ergänzt: „Und worüber seid ihr vielleicht traurig? Sagt an!“ Die Kinder sind zurückhaltend, der Bischof versteht das, fragt vorsichtig nach. Und langsam kommen sie, die Geschichten: Die verhauene Mathearbeit, die bedeutet, nur noch zweimal die Woche ins Freiraum kommen zu dürfen, die Praktikumsbewerbung, auf die einfach keine Antwort kommt und die nur ein Niederschlag in den letzten Jahren ist, die Corona-Zeit mit ausschließlich digitalen Kontakten, die wiederzukommen droht.

Der Bischof hakt ein, fragt, was dieser Druck mit den jungen Menschen macht, wie sie damit umgehen, inwiefern das Freiraum ihnen in solchen Situationen hilft.

Einfach mal sein

„Wir mischen uns nur dann ein, wenn wir ganz bewusst danach gefragt werden“, erklärt Jugendcafé-Leiter Jörg Eßlage. „Erstmal sind wir vor allem als Ort da. Hier ist Platz, hier gibt es Tee, hier kann man einfach mal sein.“

Was man sein kann und wie der Raum genutzt wird, das lässt sich der Bischof im Anschluss zeigen: Da gibt es nicht nur das Café mit Bar und Billard, es gibt auch einen Tischtennisraum, einen Bastelraum und ein eigenes Tonstudio, indem die Jugendlichen selbst Musik machen können, vor allem Rap.

Und – das muss der Bischof schon qua Amtes fragen – wie beeinflusst es die Jugendlichen nun, dass ihr Café, ihr Raum von der Kirche angeboten wird? „Das merkt man nicht“, sind sich die Jugendlichen einig. Das ist aber auch gut so, das sollte so bleiben. „Man merkt ja auch nicht, dass Sie der Bischof sind. Sie sind ein normaler Mensch, der zuhört und hier ist. Und das ist gut.“