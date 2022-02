Bitte um Rücksichtnahme

Hegering Ochtrup zum Verhalten in der Brut- und Setzzeit

Während der Brut- und Setzzeit gehören Hunde an die Leine.

Die ersten beiden Monate des Jahres sind so gut wie vorüber. In Kürze bricht der März an, die ersten Frühlingsboten lassen sich blicken, es wird spürbar wärmer. Die Natur bereitet sich auf die Brut- und Setzzeit vor, ebenso wie der Hegering. Dazu gehören vielfältige Maßnahmen.