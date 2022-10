Blendend ausgeleuchtet

Ochtrup

Kommt einem Spaziergänger oder einem Autofahrer in der Dunkelheit ein Radfahrer entgegen, muss er oft zur Seite schauen oder die Hand vor den Augen halten, um nicht geblendet zu werden. Meistens ist dann der Scheinwerfer an der Fiets höher ausgerichtet, um die Straße besser zu sehen. Ein Blenden der anderen Verkehrsteilnehmer kann ein Verwarn- oder Bußgeld kosten. So wird die Lampe richtig eingestellt.