Blitz schlägt in Hotel ein

Der Sturm und das Gewitter am Donnerstagabend haben einige Schäden verursacht. Neben auf Gleise und Straßen umgestürzte Bäume schlug auch ein Blitz in ein Gasthaus ein.

Die Gewitterfront am Donnerstagabend hat einige Schäden verursacht. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, ist an einem Hotel am Gausebrink ein Blitz eingeschlagen. Eine Person, die an einem Computer saß, ist dabei verletzt worden. Sechs Gäste wurden unverletzt umquartiert. Im Gebäude entstand leichte Rauchentwicklung, es gab aber kein großes Schadfeuer. Insgesamt fünf Mal rückten die Kameraden außerdem aus, um umgestürzte kleine Bäume beziehungsweise größere Äste von den Gleisen und mehreren Straßen zu räumen.