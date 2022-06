Bloß niemals hängen lassen

„100 solcher Tage“ wünscht man gemeinhin einem Geburtstagskind. Die Wenigsten erreichen dieses Ziel, doch bei Anna Maria Uthe wird dies Realität: Die Ochtruperin feiert am heutigen Mittwoch ihren 100. Geburtstag. Malen hält sie jung und nach Schicksalsschlägen müsse man unbedingt weitermachen, sagt die Jubilarin.

Anna Maria Uthe wird am heutigen Mittwoch 100 Jahre alt. Mandalas malen hält sie jung.

Anna Maria Uthe hat alle Geschichtsepochen seit der Weimarer Republik erlebt. Am heutigen Mittwoch feiert die Seniorin ihren 100. Geburtstag. Als ältestes von acht Kindern wurde sie am 15. Juni 1922 in dem thüringischen Dorf Heierode geboren.