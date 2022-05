Blühstreifen als Lebensraum erhalten

„Bitte lasst es wachsen und blühen!“ Das ist der Appell des städtischen Umweltbeauftragten Jochen Borgmann ebenso wie der Stadtgärtner zur Bankette an den Wegesrändern, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Manchmal scheine das mit dem „Sauberkeitsgefühl“ der Anlieger nicht 100-prozentig vereinbar zu sein, und sie schwängen sich gerne selbst auf den Aufsitzmäher, um die grünen Seitenstreifen auch außerhalb ihres Grundstückbereichs mehrmals im Jahr zu mähen. Es solle aber mit der ersten Mahd mindestens bis Mitte Juli gewartet werden, sind sich die Fachleute einig. „Das ist ganz wichtig für unsere bedrohte Umwelt!“, wird Borgmann in der Mitteilung zitiert.

Bienenstaat vernichtet

Mit dem Verschwinden artenreicher Wildblumenwiesen hätten sich die Seitenstreifen entlang der Straßen und Wege teilweise zum letzten Rückzugsraum für viele Tier- und Pflanzenarten entwickelt. Dort nisteten derzeit die Vögel, und staatsbildende Insekten wie Bienen sind unterwegs. Wenn deren Königin den Mäharbeiten zum Opfer fallen, sei der ganze Bienenstaat bereits im Vorfeld vernichtet. „Die Folgen sind verheerend für uns alle“, so Borgmann und Stadtgärtnermeister Franz Laurenz.

Dass der Baubetriebshof einige Bankette am Straßenrand wachsen lässt, ist also keinesfalls Schlamperei. Im Gegenteil: Die Mitarbeiter arbeiten mit größter Sorgfalt und wägen die Verkehrssicherung mit ökologischen Kriterien genau ab. „Die städtischen Wegränder sollen Platz für biologische Vielfalt bieten“, ist das einhellige Motto. Und der Appell an die Ochtruperinnen und Ochtruper:„Bitte helfen Sie alle dabei mit!“