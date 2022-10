Blüten- und Blättervielfalt

Im Garten von Elwira und Meinhardt Röder blüht das ganze Jahr über etwas. Im Moment sind es viele Gewürze wie Basilikum und Salbei, Enzian, Hortensien oder Astern. Doch auch eine sehr seltene Pflanze, die es in freier Natur gar nicht mehr gibt, zeigt in Röders Garten aktuell dessen Blütenpracht.

Blickt man in bestimmte Beete im Garten von Meinhardt und Elwira Röder, könnte man meinen, es sei Frühjahr – und der Garten erwacht grade blühend zum Leben. Denn obwohl die Tage im Moment kürzer und die Nächte länger und kälter werden, blüht es an vielen Stellen in dem dicht bewachsenen Gartenidyll, welches das pflanzenverrückte Ehepaar am Daimlerweg mit den Jahren geschaffen hat.