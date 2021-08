Briefwahl per QR-Code beantragen

Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September (Sonntag) rückt näher. „Die Wahlbenachrichtigungen sind mittlerweile an alle wahlberechtigten Ochtruperinnen und Ochtruper zugestellt“, informiert die Stadt Ochtrup in einer Pressemitteilung. Wer am Wahlsonntag nicht in seinem Wahllokal wählen wolle oder könne, habe die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Dies geschieht mithilfe des Wahlscheinantrags auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Der Antrag kann entweder per E-Mail (wahlen@ochtrup.de) oder per Post an die Stadt Ochtrup, Professor-Gärtner-Straße 10, geschickt werden.

Briefwahl beantragen

Auch online ist die Beantragung eines Wahlscheins mit Briefunterlagen ganz einfach möglich. Der Link zum Online-Portal ist auf der städtischen Homepage verfügbar. Noch schneller und einfacher geht es mit dem persönlichen QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung: Dort ist alles bereits vorbereitet, lediglich das Geburtsdatum muss noch eingegeben werden. Bei der Beantragung über das Online-Portal werden die persönlichen Daten hingegen noch abgefragt.

„Dabei schleicht sich natürlich schon mal ein Fehler ein“, stellen die Mitarbeitenden des Ordnungsamts fest, die gerade dabei sind, Hunderte von Briefwahlanträgen im Computer auszuwerten. Insbesondere bei der Angabe der Wählerverzeichnis-Nummer komme es hin und wieder zu Fehlern, die nachträglich im Computer bearbeitet werden müssten. Die anzugebende Nummer im Wählerverzeichnis sei lediglich die Zahl, die rechts vom Kursivstrich stehe. Die Zahl links vom Kursivstrich verweise auf den Wahlbezirk.

All diese Eingaben seien beim Scannen des persönlichen QR-Codes gar nicht mehr notwendig. „Seit ich selbst den Antrag via QR-Code ausprobiert habe, kann ich diesen ganz einfachen, komfortablen Weg nur empfehlen“, wird Lars Wiggenhorn vom Ordnungsamt in der Mitteilung zitiert. Der QR-Code lasse sich mit der Handykamera abscannen. Nach erfolgter Antragstellung werden die Briefwahlunterlagen per Post zugestellt.

Der Wahlschein kann mit den Briefwahlunterlagen auch direkt im Wahlamt der Stadt Ochtrup beantragt werden. „Dazu ist neben der Wahlbenachrichtigung ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, Identifikationsnachweis) mitzubringen und auf Verlangen vorzuzeigen“, informiert die Kommune weiter. Neben der Beantragung bestehe im Briefwahlbüro auch die Möglichkeit, direkt vor Ort in der Wahlkabine abzustimmen. Auch ein Wählen ohne Wahlbenachrichtigung ist möglich.

Telefonisch ist das Wahlamt der Stadt Ochtrup unter Telefon 0 25 53 / 7 32 30 oder 7 32 32 sowie per E-Mail an wahlen@ochtrup.de erreichbar.