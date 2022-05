Brücke zwischen den Generationen

Die kleinen Gäste stecken die Senioren mit ihrer Lebendigkeit an und verbreiten viel Spaß. Das ist Teil des Projektes „Jung trifft Alt“, bei dem Kita-Kinder in die Tagespflege kommen und mit den Gästen viel Spaß haben. Aber auch die Kinder profitieren von dieser neuen Aktion.

Sechs quirlige Kita-Kinder begeisterten die Bewohner der Senioren-Tagespflege Kiepenkerl jetzt schon zum zweiten Mal mit ihrer ungezwungenen Art. Die Vier- und Fünfjährigen aus der Kita Natur(t)raum verbringen zukünftig regelmäßig gemeinsame Zeit mit der Generation 70+.

Zur Einstimmung singen Leana, Naima, Mia, Younes, Jan-Luca und Natalie ein Begrüßungslied, bei dem jeder der Reihe nach seinen Namen einbaut. Auch die sieben Seniorinnen und Senioren, die sich zusammen mit den Kindern im Ruheraum der Tagespflege Kiepenkerl in der Brookstraße 25 eingefunden haben, singen ihren Namen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Lied sei ein toller Einstieg, um sich wieder an die Namen zu erinnern, erklärt Kerstin Schlabach, die das Projekt „Jung trifft Alt“ als Pflegedienstleitung begleitet. „Es ist eindrucksvoll, wie leicht sich unsere Tagespflege-Gäste von der Lebendigkeit der Kinder anstecken lassen.“

Konzentrationsspiel

Außerdem steht für Jung und Alt ein Konzentrationsspiel auf dem Programm. Bewegungsspiele gehören ebenfalls zum Konzept des Vormittags. Sportlichen Ehrgeiz weckt ein Wurfspiel, bei dem Beutel auf ein Punktefeld geworfen werden. Hier hat die Großeltern-Generation die Nase vorn.

Das Miteinander der Generationen ist ein gemeinsames Projekt, das Claudia Bierbaum von der Cathamed Pflege GmbH und Sabrina Nähring von der Kita Natur(t)raum gemeinsam ins Leben gerufen haben: „Die Idee entstand im Bewusstsein, dass der Austausch zwischen den Generationen seltener geworden ist. Heute leben verschiedene Generationen nur noch vereinzelt unter einem Dach.“ Hinzu komme, dass Großeltern häufig weit entfernt von ihren Enkeln leben oder dass die Älteren erst gar keine Enkel haben. Dabei profitieren beide Seiten stark von einem Austausch. Die meisten Kinder träten den „Omas und Opas auf Zeit“ in der Tagespflege völlig ungezwungen und empathisch entgegen und schaffen es so, Emotionen zu wecken. Die Kinder stellten Fragen und fordern zum Mitmachen auf. „Sogar bei unseren sonst weniger aktiven Gästen erleben wir ein Aufblühen“, freut sich Kerstin Schlabach. Niemand in der Tagespflege könne dem Tatendrang ihrer Schützlinge widerstehen, ergänzt Sabrina Nähring.

Spannendes aus anderen Zeiten

Den Kita-Kindern gebe es viel, an den Erfahrungen der Großelterngeneration teilzuhaben. „Durch Erzählungen lernen sie Spannendes aus anderen Zeiten, erfahren Zuwendung und Mitgefühl und profitieren vom Wissen, dass die Älteren weitergeben“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kinder entwickelten im Umgang mit den alten Menschen ihre sozialen Fähigkeiten weiter. Im Alter von vier bis fünf Jahren machten Kinder in diesem Bereich große Entwicklungsschritte. Die Begegnungen in der Tagespflege Kiepenkerl trügen dazu bei, Rücksichtnahme auf Einschränkungen anderer Menschen zu entwickeln und Hilfsbereitschaft zu entfalten.

Die Initiatorinnen der Begegnungen zwischen Jungen und Alten erhalten bisher viele positive Rückmeldungen für den Aufbau ihrer Brücke zwischen den Generationen. Sowohl Eltern der Kita-Kinder als auch Angehörige der Senioren berichten, dass die Besuche in der Tagespflege tiefe Eindrücke hinterlassen haben.

Generationenübergreifende Freundschaften

Das bestärke die Initiatorinnen darin, ihr Projekt „Jung trifft Alt“ fortzuführen. Neben der Tagespflege werde auch die angrenzende Cathamed Senioren-Wohngemeinschaft Pottbäcker mit Besuchen in das Projekt eingebunden. „Wir sehen schon nach den ersten beiden Treffen eine wachsende Vertrautheit zwischen einzelnen Kindern und Senioren. Vielleicht entwickeln sich hieraus generationenübergreifende Freundschaften“, hofft Claudia Bierbaum.

Bei der Verabschiedung der Kinder mit einem gemeinsamen Lied sah es jedenfalls ganz danach aus, als würden alle das nächste Zusammentreffen kaum erwarten können.