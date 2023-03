Buchen sind nicht zu retten

Baumfällungen waren in der Vergangenheit immer ein sensibles Thema und sind es immer noch. Aus diesem Grund haben sich Kirchenvorstand, Baubetriebshof und das Forstamt entschlossen, im Vorfeld über eine geplante Maßnahme im Kirchenbusch in Langenhorst zu informieren.

In dem kleinen Waldstück zwischen Hauptstraße und Eichendorffallee haben die Buchen stark unter der Trockenheit der vergangenen Jahre gelitten. Förster Alexander Huesmann und Franz Laurenz vom Baubetriebshof zeigen die Stellen in den Kronen, an denen die Rinde beschädigt ist. Von dort ziehe der Schaden schnell in den Stamm, bis schließlich die Wurzeln betroffen seien. „Die Buche bricht wie Glas. Es kann plötzlich und schnell gehen“, sagt Laurenz.

Sturmschäden in der Vergangenheit

Da sich das Wäldchen nah an der Wohnbebauung befindet, geben die Verantwortlichen verstärkt Acht auf die Verkehrssicherheit. Bereits vor einigen Jahren musste der nördliche Abschnitt nach Sturmschäden stark ausgedünnt werden. Damals habe es gegenüber den Anwohnern viel Überzeugungsarbeit bedurft, besonders was den Radikalschnitt anging. Der Bereich ist danach wieder bepflanzt worden.

Die Buchen im Kirchenbusch haben unter der Trockenheit stark gelitten und sind über kurz oder lang nicht mehr standsicher. Foto: Alex Piccin

Der Kirchenbusch gehöre zum Teil der Stadt und zum Teil der Kirche. Im westlichen Bereich nahe der Wohnbebauung werden Anfang dieser Woche sämtliche Buchen gefällt, auch jene, die über den Feldbach ragen, 14 an der Zahl. Nicht alle sind augenscheinlich von Trockenheitsschäden gleich betroffen. Einerseits könne dieses Problem später noch auftauchen. Andererseits müsse man bei einer Auslichtung mit Sonnenbrandschäden bei den nicht gefällten Buchen rechnen. Die Rinde wird dann freigestellt, infolgedessen der Baum abstirbt. „Die Buchen würden dann in zwei, drei Jahren fallen“, sagt Laurenz.

„ »Forstrechtlich ist das Vorhaben in Ordnung.« “ Alexander Huesmann

Es sei zwar schade, die Bäume zu fällen, aber „lieber jetzt richtig, anstatt später zwischen Neupflanzungen arbeiten zu müssen“. Einher gingen damit wesentlich günstigere Kosten, da etwa kein Hubsteiger benötigt werde. Zudem müssen auch zwei Eichen weichen. Die Vermarktung als Brennholz sei bereits geregelt, sagt Huesmann.

Die zu fällenden Bäume sind farblich markiert. Foto: Alex Piccin

Der Plan sieht vor, 2024 eine Neubepflanzung vorzunehmen. „Wohl mit Amerikanischer Eiche, vielleicht auch Stieleiche“, schätzt der Förster. Dies müsse noch mit dem Kirche abgesprochen werden.

Das gesetzliche Fäll- beziehungsweise Beseitigungsverbot zwischen dem 1. März und dem 30. September gilt in diesem Fall übrigens nicht, da es für Waldstücke eine Ausnahme gibt. „Forstrechtlich ist das Vorhaben in Ordnung“, betont Huesmann. „Natürlich achten wir dabei auf die Brut- und Setzzeit. Aber wir sind noch früh genug.“