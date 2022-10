Bücherbummel in Vechtehalle

In Büchern schmökern, durch Neuheiten blättern, mit Autoren ins Gespräch kommen: Das ist am Wochenende auf der Frankfurter Buch Messe möglich – aber auch auf der dritten Ochtruper Buchmesse, die am Sonntag (23. Oktober) von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Und Tags zuvor findet bereits ein ganz besonderes Event statt.

Von Krimis über Liebesschmöker, Historienwälzer, Bildbände und Fantasyromane bis hin zu Kochbüchern: Hunderte Neuheiten und Bestseller von großen und kleinen Verlagen können die Besucher der dritten Ochtruper Buchmesse am Sonntag (23. Oktober) entdecken. Die Buchhandlung Steffers lädt dazu von 10 bis 18 Uhr in die Vechtehalle in Lan­genhorst ein. Der Eintritt ist frei.

Geboren ist die Idee eines eigenen kleinen Literatur-Events in der Töpferstadt ursprünglich aus der Not heraus. Als vor zwei Jahren die traditionelle Fahrt zur internationalen Buchmesse in Frankfurt wegen der Corona-Pandemie ausfiel, schlossen sich die Buchhandlung Steffers und die Bücherei St. Lamberti zusammen und organisierten eine Ausstellung für große und kleine Leseratten in der Vechtehalle. Die kam bei den Ochtruper Bücherfans bestens an. „Die Leute waren trotz der Restriktionen wie Einbahnstraße, Maskenpflicht und Händedesinfektion total begeistert“, blickt Tanja Steffers auf die Premiere zurück. Und so folgte die Wiederholung im Jahr darauf.

Kein Verkauf am Sonntag

In diesem Herbst wäre eine Fahrt nach Frankfurt theoretisch wieder denkbar gewesen. „Aber die Unsicherheit darüber, was Ende Oktober noch möglich und vertretbar sein würde, war im Vorfeld sehr groß“, erläutert Tanja Steffers. Schließlich hätte die Reise in die Banken- und Börsenstadt eine mehrstündige Busfahrt bedeutet. So entschieden sich die Organisatoren, zum dritten Mal eine Buchmesse in der Vechtehalle auf die Beine zu stellen.

„Die Verlage unterstützen unser Vorhaben sehr“, berichtet Tanja Steffers. Große und kleine Medienhäuser hätten unzählige Bücher und Dekoration zur Verfügung gestellt. Aber auch Spiele und Geschenkartikel können die Besucher entdecken.

Wer etwas findet, das ihm gefällt, kann den Titel auf einem Wunschzettel vermerken. Denn ein Verkauf findet am Sonntag nicht statt. Es können aber Bestellungen aufgegeben und in den folgenden Tagen bei Steffers abgeholt werden.

Krimi-Autorin Helga Streffing signiert Bücher

Auch eine Autorin konnten die Organisatoren für die Buchmesse gewinnen. Helga Streffing aus Rheine, Verfasserin zahlreicher Münsterlandkrimis, ist von 15 bis 16 Uhr vor Ort, um Bücher zu signieren und Fragen zu beantworten.

Zudem können die Besucher verfolgen, wie aus den einzelnen Seiten ein fertiges Buch entsteht: Die Buchbinderin Wiebke Stenzel zeigt von 11 bis 15 Uhr ihr Handwerk.

Stärken können sich Literatur-Liebhaber vor oder nach dem Bücher-Bummel mit einem Frühstück, Mittag- oder Abendessen im Landhotel Althoff. „Da sollte man aber unbedingt vorher reservieren“, empfiehlt Tanja Steffers.

Ob es im nächsten Jahr überhaupt noch eine vierte Auflage der Buchmesse geben wird, wenn eine längere Busfahrt nach Frankfurt womöglich wieder halbwegs sorgenfrei angetreten werden kann? Tanja Steffers schließt nicht aus, dass sich das örtliche Event neben der traditionellen Fahrt zur Großveranstaltung etablieren könnte. „Ich könnte mir durchaus auch beides vorstellen.“