Buntes Programm am Start

Im Team des Jugendcafés Freiraum gibt es Zuwachs: Nach langer Zeit konnten jetzt die letzten Stunden im Personalplan an Kathrin Jauernik vergeben werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die 32-jährige Sozialarbeiterin übernimmt die Aufgabe, regelmäßige Angebote für Kinder zu organisieren, und ist ebenso Ansprechpartnerin für Mädchen und junge Frauen im Jugendcafé. „Ich bin schon gespannt, den Kidstreff zu übernehmen, und das Kindercafé in den Ferien, wie es schon meine Vorgängerinnen gemacht haben, wird es auch wieder geben“, erklärt Jauernik, die sich freut, in einem großen Team in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig zu sein.

