Bürgerantrag findet im Haupt- und Finanzausschuss kein Gehör

Mit einem Bürgerantrag gemäß Paragraf 24 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sollten sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in ihrer Sitzung am Mittwochabend in der Stadthalle befassen. Darin ging es Bürgern und Anliegern des Grünen Weges und Anwohnern benachbarter Bereiche um die die Erstellung einer Lärmschutzwand auf dem Gelände der neuen Feuerwache. Diese soll Lärmimmissionen einer nachträglich vorgesehene Pumpenanlage reduzieren, die auch anderen Kommunen zur abrechnungsfähigen Nutzung angeboten werden könnte.

