Bürgerwerkstatt geht in Runde zwei

„Langenhorst ist unterwegs zu einer lebendigen, generationsübergreifenden Dorfentwicklung.“ Das hätten im Mai bereits der öffentliche Dorfrundgang und der erste Bürgerworkshop unter großer Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner gezeigt, heißt es in einer nun veröffentlichten Ankündigung der Stadt Ochtrup. Und: Jetzt folge die Fortsetzung. Das Planungsbüro Frauns, das den Prozess begleitet und koordiniert, lädt zum zweiten öffentlichen Workshop („Bürgerwerkstatt“) am 23. August um 17.30 Uhr in Althoff’s Landhotel ein.

Nach dem Auftakt soll es nun darum gehen, konkrete Vorhaben und Projekte mit Leben zu füllen, erste umsetzungsreife Maßnahmen zu vereinbaren und weitere Menschen aus Langenhorst zu gewinnen, die zukünftig bei der Dorfentwicklung aktiv mit dabei sein wollen.

Treffpunkte schaffen

Auch wer bei den vorherigen Veranstaltungen nicht anwesend war, könne selbstverständlich jederzeit noch dazustoßen, heißt es in der Ankündigung.

„Hier geht es auch um das Gemeinschaftsgefühl, wenn wir Plätze mit Leben füllen, Treffpunkte schaffen und andere kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Langenhorst ausloten“, sagt Bürgermeisterin Christa Lenderich. „Beim Mitgestalten sind alle willkommen.“ Bei Rückfragen können sich Interessierte an das Planungsbüro Frauns unter der Mailadresse info@buerofrauns.de wenden.

Von Seiten der Stadt steht Claudia Werremeier, Fachbereich III (claudia.werremeier@ochtrup.de, Telefon 0 25 52/7 33 51) zur Verfügung.