Bürokratie-Dschungel schützt die Vögel

Seit einigen Jahren beschweren sich die Anwohner des Stadtparks über die laute Saatkrähenkolonie, die in den dortigen Baumkronen ihre Heimat gefunden hat. Oft waren die geschützten Vögel Thema in politischen Sitzungen, um dem Problem Herr zu werden. Es wurde viel diskutiert. Zuletzt einigte man sich, ein Immissionsgutachten einzuholen. Das Ergebnis und eine Stellungnahme des Kreises Steinfurt wurden am Montagabend im Umweltausschuss vorgestellt und über das weitere Vorgehen beraten.

