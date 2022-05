Cabrio-Fahrer fährt in Bikergruppe

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 54 in Höhe des Unternehmens GGM Gastro sind am Samstagvormittag sieben Menschen schwer verletzt worden. Zwei von ihnen schwebten am Samstag in Lebensgefahr.

Die aus dem Motorrad herausgerissene Gabel auf der Fahrbahn und der Bikerstiefel, der einige Meter von der eigentlichen Unfallstelle entfernt auf dem Areal des Großhandelsunternehmens GGM Gastro liegt, spiegelt die ganze Dramatik des Unfalls, der sich am Samstagvormittag um kurz nach 11 Uhr auf der Bundesstraße 54 unweit der Anschlussstelle Ochtrup/Heek ereignet hat, wider: Rettungswagen aus den Kreisen Borken und Steinfurt, zwei Notärzte und zwei Rettungshubschrauber sind an der Unfallstelle in der Weiner, um sieben, zum Teil lebensgefährlich Verletzte zu versorgen.

Zunächst ist dem Rettungsdienst in der Feuerwache Ochtrup als Erstmeldung „nur“ ein Verkehrsunfall mit Krad gemeldet worden. Als die ersten Helfer an der Unfallstelle eintreffen, wird sofort Vollalarm ausgelöst. Bis aus Altenberge und Ahaus kommen die Rettungswagen in der Folge. Auch für die Feuerwehr ist es ein Großeinsatz: Beide Ochtruper Löschzüge sind unter Leitung von Andreas Leusing im Einsatz, weitere Kräfte von benachbarten Wehren werden nachalarmiert.

Ersten Erkenntnissen der Polizei von Samstag an der Unfallstelle zufolge hat der Fahrer eines BMW-Cabrios, der mit seinem Wagen in Richtung Gronau unterwegs war, den Massenunfall ausgelöst. Aus ungeklärter Ursache gerät er beim Überholvorgang in den Gegenverkehr und touchiert einen Motorradfahrer, der mit einer Gruppe weiterer Biker aus den Niederlanden in Richtung Münster unterwegs ist. Der ihm nachfolgende Biker hat nicht so viel Glück: Er prallt frontal mit dem BMW zusammen. Ein weiterer Motorradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt in die Unfallstelle hinein. Beide Kradfahrer werden mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Weitere Biker erleiden leichtere Verletzungen, ebenso ein Bulli-Fahrer, der ebenfalls in den Crash verwickelt ist, sowie der BMW-Fahrer selbst. Er schleudert quer über die Fahrbahn und landet im Graben der B54, wo er von einem Baum gestoppt wird.

Zur Klärung der Frage, wie sich der Unfall genau abgespielt hat, setzte die Polizei ein Verkehrsunfallteam ein. Die B54 blieb am Samstag zwischen der Anschlussstelle Ochtrup/Heek und der Autobahnauffahrt zur A 31 für längere Zeit gesperrt. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich insbesondere um die Mitglieder der Biker-Gruppe, die nicht verletzt worden waren.