Chor sucht weitere Mitstreiter für Großprojekt

Bei der Vollversammlung des Chors „fEinklang“ im Evangelischen Gemeindehaus standen neben den turnusmäßigen Wahlen unter anderem die Planung für das ausklingende Jahr 2022 und das erste Halbjahr 2023 auf der Tagesordnung.

Als erste Vorsitzende des Vereins bestätigten die Mitglieder laut Pressebericht Rita Viefhues in ihrem Amt. Als zweite Vorsitzende wurde für die aus gesundheitlichen Gründen ausscheidende Brigitte Schmitter-Wallenhorst Inge Jordan gewählt.

„The armed Man“

In ihre Ämter wiedergewählt wurden außerdem Tilmann Kuhn (Schriftführer) und Günter Baller (Kassenwart). Dem musikalischen Beirat gehören Marianne Jonkman, Ulrike Linder, Ute Brinkert, Lyanne Kemler, Peter Paßlick, Arnold Kleining und Werner Kempers an. Sigrid Treichel, Hermann Vos und Herbert Steven auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Als Kassenprüfer wurden Beate Meißner-Watermann und Lucia Bruning bestimmt. Den Festausschuss bilden Beate Meißner-Watermann und Rita Wieling.

Ein neues, großes Projekt soll in Angriff genommen werden: Auf dem Plan steht das Werk „The armed Man“ für Chor, Solisten und Orchester des walisischen Komponisten Sir Karl Jenkins. Es handelt sich dabei um eine Messvertonung mit dem Untertitel „A mass for peace“ (Eine Messe für den Frieden). Wie Benjamin Brittens „War Requiem“ ist auch Jenkins Komposition ein Antikriegsstück.

Antikriegsstück

Die Entscheidung für dieses Werk hat die zurzeit sehr labile politische Situation in Europa und weltweit angesichts des Ukrainekriegs vor­angetrieben, denn „The armed Man“ zeichnet mit einer sehr ausdrucksstarken Musik die wachsende Bedrohung eines Abstiegs in den Krieg nach. Die zum Teil dramatische musikalische Darstellung ist durchsetzt mit besinnlichen und anrührenden Momenten. Insgesamt bietet das Werk von Jenkins ein 60-minütiges Feuerwerk an Klängen.

Wer macht mit?

Es gibt noch keinen festen Termin für das Konzert. Anvisiert ist das zweite Quartal 2023. Inzwischen gibt es schon viele Ideen rund um dieses Vorhaben, die über die musikalische Gestaltung hinausgehen. Für dieses große musikalische Abenteuer sucht der Chor noch Mitstreiter, die sich dem Chor für dieses Projekt anschließen wollen. Die Proben finden dienstags von 20 bis 21.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt.

Fragen beantwortet Chorleiterin Sabine Klups-Baller unter Telefon 0 25 53 / 83 21.