Christian Lastring macht dem Corona-Vogel den Garaus

Königsschießen in Welbergen

Ochtrup

Christian Lastring regiert die Schützen in Welbergen. Am Himmelfahrtstag setzte er sich im Königsschießen mit dem 325. Schuss auf den Vogel durch. Das hölzerne Federvieh war in diesem Jahr besonders herausgeputzt worden – mit Corona-Viren aus Gummi.

-nh-