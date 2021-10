Coole Moves mit der Kamera festgehalten

Artistische Sprünge im bewegten Bild festhalten – gar nicht so einfach, wie es zunächst aussieht. Doch Jan Fietz gab den jungen Sportlern im Rahmen eines Workshops auf der Skateranlage an der Schützenstraße nicht nur hilfreiche Tipps, sondern brachte auch die richtige Ausrüstung mit.

Coole Moves, gewagte Sprünge und außergewöhnliche Boards – Skaten ist schon seit Jahren insbesondere bei Kindern und Jugendlichen Beliebtheit. In der Töpferstadt können Hobby-Skater ihre Leidenschaft auf der Anlage an der Schützenstraße ausleben. In der vergangenen Woche wurde diese bei einem Graffiti-Workshop verschönert (wir berichteten).