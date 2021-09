Coronakonform ist oft schwierig

Dritte Impfrunde in den Ochtruper Altenheimen

Ochtrup

In den Ochtruper Altenheimen stand in dieser Woche die dritte Impfrunde an. Nicht die einzige Corona-Schutzmaßnahme dort: Oft seien die Entscheidungen allerdings schwer, weil klare Regelungen fehlen, berichtet Einrichtungsleiter Stephan Antfang. Und auch mit dem Gesundheitsamt laufe nicht alles rund.

Von Anne Steven