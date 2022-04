Das Kleiderkarussell dreht sich

In der Ochtruper Kleiderkammer bewegt sich was. Wenn es nicht gerade die Kunden sind, die mittwochs und freitags für reges Treiben in dem Second-Hand-Geschäft des Vereins Miteinander sorgen, dann sind es die unermüdlichen Pack-, Umräum-, Sortieraktionen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

„Wir haben gerade viel Arbeit hinter uns, um alles auf die Sommersaison umzustellen“, berichten Petra Bode und Annette Schmor vom Kleiderkammer-Team. An diesem Tag haben sie sich außerdem mit Kaffee und Kuchen auf den Besuch der Stadtverwaltung vorbereitet. Bürgermeisterin Christa Lenderich, Kämmerer Roland Frenkert und Fachbereichsleiter Michael Alfert sind zum Besichtigungstermin und zum Austausch vor Ort.

Ein Thema ist die Sanierung der Heizungsanlage in dem Geschäftshaus an der Metelener Straße. „Dafür ist jetzt ein passender Zeitpunkt, denn wir haben als Stadt gerade Räumlichkeiten in der ersten Etage für Ukraine-Flüchtlinge angemietet“, erklärt Alfert. „So kümmern wir uns gerne auch um die Instandsetzung der Heizung, um damit gleich doppelt für einen guten Zweck zu helfen“, wird er in dem Bericht aus dem Rathaus weiter zitiert.

„ »Ein Gewinn-Geschäft ist die Kleiderkammer nicht.« “ Ferdi Bäumer

Ferdi Bäumer, Vorsitzender des Vereins Miteinander, ergänzt: „Alle Arbeiten gehen hier ehrenamtlich vonstatten. Dass wir für die gespendete Kleidung dennoch einen kleinen Obolus verlangen müssen, liegt daran, dass natürlich auch Miete, Nebenkosten und Zubehör für den Laden anfallen. Ein Gewinn-Geschäft ist die Kleiderkammer jedenfalls nicht.“

Die gespendeten Textilien, Schuhe und Accessoires müssen von den freiwilligen Helferinnen in sorgfältiger Handarbeit einzeln nach Art und Größe sortiert und zusammengelegt oder auf den Kleiderbügel gehängt werden. „Es hilft uns sehr, wenn die Leute schon ein bisschen vorsortieren“, sagen sie. Auf jeden Fall freuen sie sich über die gut erhaltenen Kleidungsstücke, die hier regelmäßig abgegeben werden. „Sie sind zum Wegwerfen einfach zu schade“, ist die einhellige Meinung. Wichtig ist ihnen auch zu betonen: „Die Kleiderkammer läuft wie ein Second-Hand-Geschäft. Jeder kann hier einkaufen.“ Spenden, Verschenken, Tauschen, Weiterverwenden: Wichtig sei, dass das Kleiderkarussell sich unablässig drehe, meinen alle einhellig. Denn das sei schließlich nicht nur sozial, sondern auch ökologisch der nachhaltigste Weg.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag: 15 bis 18 Uhr, jeden zweiten Samstag im Monat: 10 bis 13 Uhr. Die Kleiderannahme ist jeweils mittwochs.