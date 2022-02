Betroffenheit und erhöhte Aufmerksamkeit auf der Ochtruper Wache: „Das könnte uns auch passieren“

Der Vorfall in Rheinland-Pfalz, bei dem zwei junge Polizisten erschossen wurden, als sie ein Fahrzeug kontrollieren wollten, hat auch die Polizisten auf der Ochtruper Wache beschäftigt. So etwas mache einem die Gefahren des Jobs wieder bewusst, sagen Polizeihauptkommissarin Christiane Bode (r.), Polizeioberkommissar Hardy Herrmann und Polizeikommissarin Tamara Kinz (nicht im Bild). Auch in Ochtrup wurde den ermordeten Kollegen im Rahmen einer Schweigeminute gedacht.

Foto: Anne Steven