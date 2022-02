Christa und Franz Wesbuer feiern Diamanthochzeit

An der Milchkanne hat es gefunkt. So ungefähr kann man sich die Geschichte von Christa und Franz Wesbuer vorstellen. Er half auf dem elterlichen Bauernhof in der Weiner mit, als sie mit Pferd und Wagen die Milchprodukte abholte. Heute feiern die ihre Diamantene Hochzeit.

Der Kreis schließt sich für Christa und Franz Wesbuer. Anlässlich ihrer Diamanthochzeit empfangen empfangen sie am heutigen Montag im Rahmen einer Messfeier einen Segen in der Marienkirche. Dort, wo sie am 6. Februar 1962 getraut wurden. Im Dezember 1961 hatten sie sich bereits vor dem Standesbeamten das Ja-Wort gegeben. „Zum Standesamt sind wir aber erst gegen Abend gegangen. Das hatten wir so festgelegt, damit wir tagsüber noch arbeiten konnten“, erinnert sich das Jubelpaar.