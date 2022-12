Das war das Jahr 2022 in Ochtrup

Ochtrup

Ein weiteres ereignisreiches Jahr ist fast beendet. Die Pandemie ist nicht mehr so präsent wie in den Jahren zuvor. Das Leben der Ochtruper bestimmte stattdessen vor allem der Krieg in der Ukraine, dessen Auswirkungen auch in der Töpferstadt zu spüren sind. Das Team der Lokalredaktion Ochtrup hat 2022 Revue passieren lassen und die eindrucksvollsten Bilder in einer Fotostrecke gesammelt.

-pic-