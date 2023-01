Das wärmende Licht der Krippe

Die Weihnachtszeit ist zwar vorbei, doch die Krippenlandschaft in der Langenhorster Stiftskirche versprüht weiterhin ihren Charme. Zahlreiche Gäste ließen sich am Sonntagabend ihre Geschichte und das Drumherum erzählen. Begleitet wurde die „Finde-dein-Licht“-Veranstaltung auch musikalisch.

Streifzug mit Hintergrundinformationen: „Finde dein Licht“ in der Langenhorster Stiftskirche

Der Kameltreiber war in Vergessenheit geraten. Viele Jahre hatte er in einem Schrank vor sich hin gedämmert. Jetzt hat er wieder seinen Platz in der Krippenlandschaft der Langenhorster Stiftskirche bekommen.