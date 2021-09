Demokratie erleben und erlernen

Die Juniorwahl, an der das Städtische Gymnasium teilnimmt, soll Jugendlichen politische Themen näherbringen. Die Schüler haben sich dafür intensiv mit den Wahlprogramm beschäftigt und ermittelt, welche Parteien ihre Interessen am besten vertreten. Dafür haben sie nun abgestimmt – auch wenn ihre Stimme letztlich am Sonntag nicht zählt.

Die Wahlbeteiligung ist sehr gut, die Wahlhelfer haben durchgängig viel zu tun. Am Städtischen Gymnasium wird in diesen Tagen schon gewählt, die Schule nimmt an der Juniorwahl teil. Wahlberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse – unabhängig vom Alter. Einziger Wermutstropfen an der Sache: Die Stimmen werden am Sonntag (26. September) nicht mitgezählt.