Den Erdbeeren ganz nah

Einen Blick hinter die Kulissen des Erdbeerhofs Möllers haben die drei Ferienreporter der WN gewagt. Sie erfuhren aus erster Hand, was mit den leckeren, roten Früchten passiert, wenn sie nicht direkt genascht werden. Sie berichten auch von einer Neuheit.

Die Ferienreporter der WN waren zu Gast auf dem Erdbeerhof Möllers in der Wester.

Als Ferienreporter waren wir auf dem Erdbeerhof Möllers. Als wir ankamen fielen uns sofort die vielen Erdbeeren auf, die in einer Halle gelagert wurden. Anschließend wurden wir von Luisa Möllers in Empfang genommen. Nach einer freundlichen Begrüßung gingen wir zu einem Erdbeerfeld nahe des Hofes. Dort angekommen sahen wir die Arbeiter, die schon fleißig am Pflücken waren.