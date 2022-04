Den Lenz mit dem Rad begrüßen

Eigentlich ist es eine ganz großangelegte Verführung, was die OST, also die Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH, am 23. April (Samstag) zwischen 12 und 18 Uhr plant. Und das alles unter den Augen der Polizei. Denn die war auch am Montag bei dem großen Vortreffen zum „Anfietsen 2022 – Ochtrup kommt auf Touren“ mit dabei.

Verbündete

Dafür hat sich die OST nicht nur mit der Polizei verbündet, sondern auch mit Radhändlern, Gastronomen, Fahrradclubs und Heimatfreunden. Vertreten sind weiterhin Kinder- und Jugendclubs und Treffs, die politischen Parteien, verschiedene Vereine sowie einige Nachbarschaftsinitiativen. Sie alle gemeinsam wollen mithelfen, dass viele den sicher demnächst eintreffenden Frühling begrüßen – und das natürlich auf dem Fahrrad.

„Uns geht es darum, alle Interessierten einzuladen, mehr oder weniger kräftig in die (auch mit Strom unterstützten) Pedalen zu treten und die einzigartige Parklandschaft rund um die Töpferstadt und ihre Ortsteile Langenhorst und Welbergen zu erkunden, wiederzuentdecken und auf jeden Fall genießen“, so die OST-Geschäftsführerin Kyra Prießdorf.

Zwölf Rastplätze

Getroffen hatte man sich an der Rasthütte am Kranenbült bei einem Wetter, das auf jeden Fall noch Luft nach oben erhoffen ließ. OST-Mitarbeiterin Anne Ermke war absolut sicher, dass die äußeren Voraussetzungen bestens sein werden, wenn es am 23. April ernst wird beim „Anfietsen“ „Wir würden in Zukunft gern diese Veranstaltung im Ochtruper Kalender fest etablieren“, so Ermke weiter. Ein wenig Rückenwind bekommt die Aktion durch die Unterstützung der Verbund-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup.

Flyer

Auf gleich zwei, zusammen rund 60 Kilometer langen Touren kann man sich wunderbar abstrampeln, denn es locken zwischendurch insgesamt zwölf Rastplätze, Pausenorte, Hütten und nicht zuletzt Landgasthäuser und Ausflugslokale zum Ausruhen, zur Stärkung und mit verschiedenen Aktionen und Informationen. An einigen Ausflugspunkten „spielt sogar die Musik“. Heinrich Stücker und Reinhard Leusder haben als heimatverbundene „Bike-Guides“ zwei malerische Rundkurse entwickelt und sorgen für die Ausschilderung.

An vielen öffentlichen Plätzen und Einrichtungen und über alle Mitwirkenden werden in den nächsten Tagen Plakate und vor allen Dingen Flyer verteilt, die ganz präzise die Möglichkeiten und den zu erwartenden Fahrrad- und sonstigen Spaß beim „Anfietsen“ in der Töpferstadt für Familien, Freundesgruppen, Nachbarschaften, Vereine und Einzelkämpfer darlegen.

Fahrender Eismann

Zur Verführung gehört übrigens auch, dass ein fahrender Eismann des Öfteren die Routen kreuzen und der Mühlenverein Ochtrup die Bergwindmühle öffnen wird. Auf dem Bouleplatz in Langenhorst kann man sich zudem noch sportlich betätigen.

„Und, keine Angst, man muss die beiden Routen mit insgesamt 60 Kilometer auf keinen Fall zusammen abreißen. Es gibt keinen Start und Zielpunkt, sondern jeder kann die ausgeschilderten Touren je nach Lust und Puste beginnen und beenden, wo und wie man will“, verriet der andere OST-Geschäftsführer, Robert Tausewald.