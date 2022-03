Der eigenen Zerbrechlichkeit stellen

„Wir stehen momentan vor heftigsten Herausforderungen. Da ist diese uns tief erschütternde Kriegssituation in der Ukraine und eben auch die jeden Christen anfragende Fastenzeit.“ Bei der Ausstellungseröffnung zu einer kleinen Werkschau der Künstlerin Gisela Rott unter dem Motto „Dem Leben lauschen“ in der Lambertikirche lud Pastor Bernd Haane dazu ein, die wichtigen Momente des Innehaltens, des Lauschens und des – besonders in und nach Krisen wichtigen – Sich-Neu-Orientierens zur Vergewisserung zu nutzen.

Sich der eigenen Zerbrechlichkeit zu stellen, hat die Kirchengemeinde in diesem Jahr ins Zentrum der Überlegungen für die Fastenzeit gestellt. Dieses Fragestellen, das Nach-Innen-Lauschen und das Sich-Neu-Vergewissern bestimmt auch die künstlerischen Bemühungen der Diplom-Designerin und Kreativ-Pädagogin Gisela Rott. Nach einer tiefgreifenden beruflichen Krise hat sie das Schreiben als hilfreichen Prozess entdeckt, ihre Texte mit eigenen Bildern zusammenzubringen, die mit Pastellkreide entstanden sind, und den betrachtenden Leser als Anregungen anzubieten. „Es geht darum, neue Betrachtungsweisen, neues Tempo, neue Geduld, neues Vertrauen und neue Aufmerksamkeit für die Vielfalt des Lebens zuzulassen“, hob Gisela Rott in ihren Ausstellungserläuterungen hervor. Für sie sei in diesem Prozess klar geworden, dass es für jeden einen Platz gebe, wo er hingehöre und der im Leben Kraft verleihen und den Zugang zu Gott weisen könne. „Ich kann für mich sagen, dass mit dem hier beschriebenen Weg – also der Stille lauschen – mich diese Krise weitergebracht hat, schwere Prüfungen auch als Reichtum und Aufforderung zur Bewältigung und zum neuen Vorangehen zu nutzen“, erläuterte die Künstlerin.