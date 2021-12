Der Friseur im Wohnzimmer

Ochtrup

In der Adventsserie „Wo wohnst du denn?“ stellen die Westfälischen Nachrichten in Kooperation mit der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH Menschen aus der Töpferstadt und die Häuser, in denen sie leben, vor. Orientiert haben sich die Beteiligten dabei an den Hausnummern. So gibt es an jedem Tag im Dezember bis Heiligabend einen Serienteil „Wo wohnst du denn?“ zu lesen. Ergänzend dazu hat die OST zu jedem Beitrag einen Videoclip gedreht. Los geht es mit der Hausnummer 1 am Bökerhook in Welbergen.

Von Anne Steven