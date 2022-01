Der Funke zum Publikum springt über

Jede Menge Einsatz zeigte am Freitagabend das Publikum der „Tenöre4you“ in der evangelischen Kirche. Die beiden Tenöre Toni di Napoli und Pietro Pato animierten kräftig zum Mitsingen. Sie lieferten einen unterhaltsamen musikalischen Abend ab, bei dem der Funke zum Publikum übersprang, fand WN-Mitarbeiter Martin Fahlbusch.

Von wegen „Bekannte Lieder zum Mitsummen“ – wie es in der Konzertankündigung für die „Tenöre4you“ gestanden hatte: Die gut 60 Menschen im Publikum in der evangelischen Kirche in der Töpferstadt mussten am Freitagabend ganz schön ran. Toni di Napoli und Pietro Pato forderten immer wieder volle Gesangsleistung bei den vermeintlichen Zuhörern, Pardon, Mitsängern in den Kirchenbänken, auch wenn dabei die FFP2-Masken ein wenig hinderlich waren.