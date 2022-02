Der Herr des Schneeglöckchens

Schneeglöckchen so weit das Auge reicht: Elwira und Meinhard Röder haben den Winterblüher ins Herz geschlossen und inzwischen 131 unterschiedliche Sorten in ihren Garten gepflanzt. Ihre Faszination für das heimische Grün teilen sie mit Freunden und Bekannten in Europa.

Meinhard und Elwira Röder haben ihren Garten so angelegt, dass er das gesamte Jahr über blüht. Derzeit erfreuen sie sich an 131 verschiedenen Sorten Schneeglöckchen.

„Nein, so verrückt bin ich nicht. Und das würde auf so engem Raum auch nicht gehen.“ Meinhard Röder spricht über Menschen, die sich mehrere hundert Sorten aller Arten von Galanthus in ihren Garten gepflanzt haben. Dabei handelt es sich um das Schneeglöckchen. Röder kommt „nur“ auf 131 unterschiedliche Sorten, wie er minuziös in einem Büchlein festhält. Vor fünf Jahren waren es noch 66.