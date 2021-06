„Der Schnee war gut“

Ja, Thomas Ostendorf denkt an Schnee. Aber nur ganz kurz. Der war gut, sagt er. Er hat geholfen, dass das Grundwasser wieder aufgefüllt worden ist. Das Getreide wächst prächtig – besser als in den Vorjahren. Nur der Wald ist nach wie vor zu trocken.

35,5 Grad! Gemessen am vergangenen Donnerstag am Flughafen Münster/Osnabrück – und Thomas Ostendorf denkt am Schnee. Ja, macht er. Aber nur ganz kurz. Und schließlich sind es jetzt – es ist Dienstag – bei ihm auf der Terrasse auch nur noch gerade mal um die 18 Grad. „Der Schnee im Februar war gut. Er hat wie ein Isolierschutz gewirkt“, erläutert der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Ochtrup – und zieht auf Bitten der WN eine Zwischenbilanz.