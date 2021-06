Der „Tovar-Brunnen“ bleibt

Schon in vier Jahren kann die Firma Tovar wieder ein bedeutendes Jubiläum feiern: 125 Jahre besteht das am 1. August 1900 am Kniepenkamp gegründete Unternehmen dann bereits. Damals wagte Heinrich Tovar den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete das neue Unternehmen als Polsterei und Sattlerei. Bis in die heutige Zeit hat sich der Betrieb ständig erweitert und ist gegenwärtig immer noch ein anerkanntes Geschäft für die moderne Raumausstattung von Geschäften und Wohnungen.

Der Sohn des Gründers, ebenfalls mit Namen Heinrich Tovar, gliederte der handwerklichen Polsterei und Sattlerei nach der Übernahme des Betriebes von seinem Vater eine Abteilung für Dekoration an, berichtet der dritte Heinrich in der Reihe der Unternehmerfamilie. Leider habe er seinen Vater nie kennengelernt, da er seit dem Zweiten Weltkrieg als Soldat bei Stalingrad als vermisst gilt, erzählt der Sohn und blättert in einem Familienalbum, in dem noch Fotos von seinem Vater aufbewahrt sind.

Vater nie kennengelernt

Seine Mutter Toni führte das Geschäft in unermüdlichem Einsatz weiter, heißt es in einer Festschrift zum 100-jährigen Bestehen. Schon 1962 war Sohn Heinz seiner Mutter eine große Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Erweiterung des Geschäftes, die er mit seiner Frau in den folgenden Jahren weiter forcierte.

Familie Tovar (v.l.): Carsten, Heinz, Michael und Heiner Tovar Foto: Foto: Norbert Hoppe

Bis Ende 1998 war der Firmensitz am Kniepenkamp in der Ochtruper Innenstadt angesiedelt und wurde Anfang Januar 1999 an den neuen Standort am Busch-Landweg verlegt. „Der wichtigste Grund dafür waren die Platzprobleme an der alten Betriebsstätte“, weiß Heiner Tovar, der schon seit vielen Jahren mit seinen Brüdern Michael und Carsten im gemeinsamen Familienunternehmen tätig ist. „Hier am Buschlandweg können wir unser vielschichtiges Angebot an Raumausstattung viel besser präsentieren“, sieht Heiner Tovar einen wesentlichen Vorteil. Die leichtere Erreichbarkeit und ausreichender Parkraum direkt am Geschäft seien weitere Pluspunkte.

Freude über neue Kunden

Der Standort werde von den Stammkunden gut angenommen. „Aber auch viele neue Kunden haben wir begrüßen können“, freuen sich die Brüder zusammen mit ihrem Vater. Sie haben sich die verschiedenen Fachbereiche untereinander aufgeteilt und sind zuständig für Beratung rund um den Boden und die Polsterung, Gardinen sowie Sonnen- und Insektenschutz.

Das Geschäftshaus am Kniepenkamp in den 1980er Jahren Foto: Privatarchiv Familie Tovar

Mit 16 festangestellten Beschäftigten ist das Unternehmen gut aufgestellt. Diese decken mit handwerklichen Berufen und im Verkauf das ganze Aufgabenspektrum der Tovar GmbH ab. Besonders großen Wert lege das mittelständische Unternehmen darauf, regelmäßig junge Menschen in den Berufen Raumausstatter/in, Polsterer/in, Bodenleger/in und Verkäufer/in auszubilden, ist Michael Tovar stolz auf dieses Engagement.

In Ochtrup und der angrenzenden Region habe die Tovar GmbH einen ausge-zeichneten Ruf und sich in der Branche gut positioniert, stellt Carsten Tovar fest. „Die hiesigen Unternehmen erwarten neben der handwerklichen Arbeit in hervorragender Qualität auch die kostenlose Beratung vor Ort, mit der wir bei unseren Kunden punkten können“, weiß Heiner Tovar und verweist auf eine lange Liste mit Unternehmen aus Ochtrup und Umgebung, für die sein Betrieb die Planung, Gestaltung oder Ausführung für die Raumausstattung bei Neu- und Umbauten über-nommen habe. Aber auch die Privatkunden gehörten zum Kerngeschäft. So blickt die Familie Tovar zuversichtlich in die Zukunft und freut sich schon auf das Jubiläum 2025.

Tovar – der Brunnen bleibt

Auch wenn der Firmensitz seit mehr als 20 Jahren nicht mehr am Kniepenkamp angesiedelt ist, bleibt dieser Ort wahrscheinlich für immer mit dem Namen „Tovar“ verbunden. Bei vielen Ochtrupern wird der Brunnen am Valverde-Platz zur besseren Orientierung immer nur „Tovar-Brunnen“ genannt und alle wissen sofort, um welches Fleckchen der Töpferstadt es sich handelt.