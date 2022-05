Diagonalsperre kommt (noch) nicht

Ursprünglich hatte Verkehrsplaner Jens Rümenapp die Diagonalsperre auf der Weilautstraße auf der Kreuzung mit der Schillerstraße angedacht und im März vorgestellt. Ob so eine Maßnahme überhaupt kommt, ist fraglich. Sicher ist aber nach der Ratssitzung am Donnerstag: nicht an dieser Stelle. Rund anderthalb Stunden wurde im Gremium über den Sinn und Unsinn diskutiert.

Foto: Alex Piccin/Montage: Ann-Kathrin Schriever