Die Ernte ist schon vorbei

So früh wie nie wurde in Ochtrup nun der Mais abgeerntet, die Erntesaison ist für die Landwirte damit quasi vorbei. Nachdem sie mit Getreide noch recht zufrieden waren, gibt es beim Mais große Unterschiede. Und mit Sorgen blicken die Landwirte auf das kommende Jahr – und auf Brüssel.

In normalen Jahren ist Ende September die Hochzeit der Maisernte. In Ochtrup sind jedoch fast alle Felder schon abgeerntet. Dieses Maisfeld von Landwirt Thomas Ostendorf ist etwa seit anderthalb Wochen blank.

So früh wie nie zuvor haben die Ochtruper Landwirte die diesjährige Erntesaison beendet. Quasi passend zum Erntedankfest sei „fast alles eingefahren“, sagt Thomas Ostendorf, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsvereins Ochtrup.

In normalen Jahren seien die Landwirte „jetzt gerade noch mitten in der Ernte für den Silomais“, berichtet er. Das ist jener Mais, der komplett samt Stängel und Blättern geerntet und zerhäckselt wird.

Doch in diesem Jahr seien sie auch mit dem Körnermais – bei dem nur die Körner geerntet werden, der Rest bleibt auf dem Feld liegen – zu großen Teilen durch. „Die Lohnunternehmer werden einen weitestgehend ruhigen Oktober haben“, so Ostendorf. Die frühe Ernte sei „eine Folge des wahnsinnig heißen Sommers.“

Zufrieden mit der Ernte

Die Ernte war nicht nur früh – die Landwirte sind mit ihr auch recht zufrieden. „Im Vergleich zu anderen Regionen sind wir hier noch im gelobten Land. Es hat ein paar mal geregnet, doch es wurde nichts weggespült, nichts überschwemmt“, sagt Ostendorf. Die Getreideernte im Juli und August sei gut gewesen (wir berichteten). „Wir haben uns die Energie zum Trocknen gespart, das hat die Sonne für uns erledigt.“

Der Mais habe in diesem Jahr „eine Delle bekommen“, die Ernte sei dennoch im Rahmen, „auch wenn wir da sehr starke Schwankungen haben“, sagt Ostendorf. Die Bodenbeschaffenheit auf den Maisfelder sei „gnadenlos angezeigt“ worden. „Man hat klar gesehen, auf welchem Boden der Mais genug Wasser hat und wo nicht. Teilweise gab es da innerhalb der Felder große Unterschiede“, erzählt er. Doch im Großen und Ganzen hätte die Ernte deutlich schlechter sein können.

Für die kommenden Jahre sei es dennoch wichtig, möglichst wassersparend auf den Äckern unterwegs zu sein. So gelte es etwa, nicht ständig den Acker umzupflügen, „nur weil Trecker fahren so geil ist“ – denn je öfter ein Feld umgegraben wird, desto mehr Feuchtigkeit kommt nach oben, die dann verdampft.

Zu wenig Futter für Kühe?

Denn: „Beim Getreide haben wir in Deutschland keinen Engpass. Aber im Futterbereich wird sich erst im Februar, März rausstellen, ob wir genug haben oder improvisieren müssen“, sagt Ostendorf. Mehrere Grünschnitte – also Gräser und Kräuter von der Wiese – seien in diesem Jahr aufgrund der Hitze und zu wenig Niederschlag ausgefallen. Doch „die Kuhbauern sind darauf als Grundfutter angewiesen“.

Das Saatgut für das kommende Jahr ist schon da und wird in den nächsten Tagen eingepflanzt. Foto: Joel Hunold

Auch sonst wandert der Blick Ostendorfs bereits in das kommende Jahr. „Nach der Ernte ist vor der Ernte“, sagt er und zeigt auf mehrere große Pakete in seiner Scheune: Gersten-Saatgut, welches in den kommenden Tagen auf die Felder kommt. Auch Winterroggen werde nun eingesät. Im Oktober zieht dann der Weizen nach. Früher ausgesät – da auch die Ernte früher war – wird nicht. „Wir halten uns da an feste Zeitpunkte, wie jetzt Ende September.“

Von Ökobetrieben lernen

Fortwährend Sorgen bereiten den Landwirten derweil neue Vorschläge aus Brüssel. Aktuell laufen viele Landwirte Sturm gegen eine Neuregelung der Pflanzenschutzmittelverordnung. Landwirtschaft in Schutzgebieten werde dadurch quasi unmöglich. Falls die Verordnung so durchkomme „sehe ich schwarz für unsere Erträge“, sagt Ostendorf. Allerdings betont er auch, „dass wir uns wohl das oder andere von Ökobetrieben abschauen können“. Doch Pilzkrankheiten am Getreide könnten auch durch noch so viel mechanisches und händisches Sammeln von Unkraut nicht behandelt werden, sagt er beispielhaft.

Gerade erst wurde zudem ein Gesetz, durch welches die Landwirte vier Prozent ihrer Ackerflächen zum Umweltschutz hätten stilllegen müssen – aufgrund des Ukraine-Krieges zwischenzeitlich ausgesetzt (Ostendorf: „Das sind Luxusprobleme. Das können wir uns leisten, wenn wir alle genug zu Essen haben“). Unabhängig davon sei bereits jetzt klar, „dass Dünger im Frühjahr knapp wird“, sagt der Landwirt.

Landwirte zeigen sich experimentierfreudig

Er selbst werde im kommenden Jahr erstmals auf einer Fläche Sonnenblumen anbauen. Diese bräuchten in der Regel nach einer ersten Behandlung im Frühjahr keine Nachbehandlung mit Pflanzenschutzmitteln, zudem seien Sonnenblumenkerne in Zeiten des Russland-Ukraine-Krieges stark nachgefragt. „Wir probieren das einfach mal aus“, so Ostendorf.