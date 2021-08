Die Gefahr nicht aus dem Blick verlieren

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in ganz Deutschland weiter kontinuierlich an. Beim jüngsten Tiefstand am 6. Juli hat sie nach Angaben des Robert- Koch-Instituts bei 4,9 gelegen – mittlerweile ist sie wieder auf über 17 geklettert. Diese bundesweite Entwicklung spiegelt sich auch im Kreis Steinfurt wider. Hier liegt der Inzidenzwert derzeit um die 20. Vorherrschend ist auch im Kreisgebiet die hochansteckende Delta-Virusvariante. In einer Pressemitteilung wendet sich die Stadt Ochtrup jetzt an die Bevölkerung.

Schutzmaßnahmen werden nicht mehr ernst genommen

Sie warnt davor, im Umgang mit der Pandemie allzu nachlässig zu werden: „Die zurzeit noch entspannte Lage – auch in den Krankenhäusern – sollte uns nicht dazu verleiten, die lauernde Gefahr völlig aus dem Blick zu verlieren“, meint die Erste Beigeordnete, Birgit Stening. Im Ordnungsamt würden zunehmend Corona-Erkrankungen bei vollständig geimpften Personen gemeldet. „Das ist nicht gerade beruhigend“, findet Stening. Zwar melden die Medien bisher mildere Krankheitsverläufe bei Geimpften. Studien zeigten aber auch, dass die Impfwirkung nach einigen Monaten bereits wieder nachzulassen scheint – so etwa in Ländern, die mit dem Impfen deutlich früher an der Reihe waren als Deutschland. „Das sollte uns auch im Hinblick auf eine vierte Welle in unserem Land zu denken geben.“

Einen Grund sieht das Ordnungsamt darin, dass viele Menschen es mit den Schutzmaßnahmen nicht mehr so ernst nehmen – sei es beim Aufsetzen von Masken oder dem Einhalten von Abstandsregeln.

Die Stadt appelliert dringend an die Vorsicht und Achtsamkeit der Bevölkerung. „Wir wissen nicht, wie es im Herbst und Winter um den Schutz der Bevölkerungsgruppen aussieht, die vor über einem halben Jahr geimpft wurden, wenn wir die Zahlen jetzt ungebremst in die Höhe wachsen lassen“, so Ordnungsamtsleiter Manfred Wiggenhorn.

Dritte Impfung für besonders gefährdete Personengruppen

Jetzt hätten die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder und des Bundes zwar eine dritte Impfung für gefährdete Personengruppen ab September beschlossen, aber da niemand einen neuen Lockdown wolle, sei die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt – sowohl bei den AHAL-Regeln als auch bei der Impf- und Testbereitschaft.