Bauarbeiten am Kreisverkehr Richtung Langenhorst sorgen für Ärger

Die Arbeiten am Kreisverkehr an der Hauptstraße Richtung Langenhorst sorgen aktuell für einigen Ärger. Zunächst die gute Nachricht: Die Arbeiten sind laut einer Pressesprecherin von Straßen NRW zwar leicht in Verzug. „Wir sind aber weiterhin bestrebt, die Arbeiten im vorgegebenen Zeitraum abzuschließen.“ Bis Mitte November wird am Kreisverkehr die Asphaltdecke erneuert, weshalb er halbseitig gesperrt ist. Am Freitag sollte laut der Pläne die Asphaltierung der einen Hälfte des Kreisverkehrs abgeschlossen sein.

