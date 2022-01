„Die Gesellschaft ist nicht gespalten“

„Der Mensch ist durchaus ein resilientes Wesen. Ich bin erstaunt, was Menschen alles so aushalten. Das heißt nicht, dass sie nicht Hilfe brauchen. Und es heißt auch nicht, dass keine Narben zurückbleiben. Man hat Widerstandskraft – mehr als man denkt. Doch die Pandemie dauert schon so lange und ist so intensiv.“ Stefan Hörstrup, leitender Pfarrer der St.-Lambertus-Gemeinde, hat diese Sätze gesagt. Und auch dies: „Meine Sorge ist, das gesellschaftliche Vernarbungen zurückbleiben.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie