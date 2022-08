Die heiße Phase beginnt

Hochbetrieb herrscht in der kommenden Woche in der Buchhandlung Steffers. Auf den Start ins neue Schuljahr sind die Mitarbeitenden gut vorbereitet.

Fein sortiert und nummeriert reihen sich die Tüten mit den vorbestellten Büchern aneinander: Bald sind die Ferien vorbei – und in der Buchhandlung Steffers dreht sich gerade (fast) alles um den Start des neuen Schuljahrs. Neben den Büchern, die auch im digitalen Zeitalter noch in jeden Ranzen gehören, sind es vor allem die langen Listen mit Schulmaterial, mit denen sich die Mitarbeiter derzeit beschäftigen. „Hefte, farbige Umschläge, Radiergummis, Anspitzer, Bleistifte, Malkasten – für jede Klasse gibt es Vorgaben, was die Schüler mitbringen sollen. Mitunter bekommen die Kinder und Jugendlichen die Übersicht, welche Sachen gebraucht werden, schon vor den großen Ferien in die Hand. In anderen Fällen gibt es den Zettel – meistens läuft das nämlich noch ganz analog – erst zum Beginn des neuen Jahrs. Viele Ochtruper führt der Weg dann geradewegs zu Steffers.