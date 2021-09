Die meisten stimmen per Brief ab

Bundestagswahl in Ochtrup: CDU verliert deutlich, SPD und Grüne legen zu

Ochtrup

Die Töpferstadt hat gewählt: 80,4 Prozent der Wahlberechtigten haben ihre die Stimmen abgegeben – die meisten per Briefwahl. Die Quote war so hoch wie noch nie. Im Ergebnis verlor die CDU zehn Prozent, SPD (+6,5 Prozent) und Grüne (6,7 Prozent) legten zu.

Von Anne Steven und Marion Fenner