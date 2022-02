Die Menschen bleiben im Herzen

Es war der letzte offizielle Auftritt für Kaplan Bernd Bettmann in der der Kirchengemeinde St. Lambertus. Am Sonntagmorgen hat er sich in einem Gottesdienst von der Gemeinde verabschiedet. Ochtrup und die Menschen werden immer einen Platz in seinem Herzen haben, betonte er.

Er wird voraussichtlich der letzte Kaplan bleiben. Ochtrup verabschiedete am Sonntagmorgen Pastor Bernd Bettmann. In einem Monat wird er in der Pfarrei St. Lucia in Harsewinkel (Kreisdekanat Warendorf) als neuer Pastor an der Seite von Pfarrer Dr. Franz Josef Backhaus empfangen.